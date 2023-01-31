В Україні набули чинності «воєнні» зміни до закону про кредитування: у яких випадках і як можна призупинити виплату кредиту

В Україні, де майже рік триває повномасштабна війна, 28 січня 2023 р. введено в дію зміни до Закону «Про споживче кредитування» з метою підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ, повідомляє Юридичний порадник для ВПО.

Так, особам, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії рф, пропонується:

- Призупинення обов’язку повертати кредит, предметом якого є нерухоме майно.

- Анулювання заборгованості по кредиту, забезпеченому житлом (лише щодо знищеного майна).

- Анулювання заборгованості по кредиту, забезпеченому автомобілем (лише щодо знищеного майна).

Коли позичальник може скористатися правом на призупинення обов’язку повертати кредит?

1) Позичальником взято кредит за договором:

- про споживчий кредит, тобто кредит, що надається фінансовою установою (а не просто фізичною чи юридичною особою) позичальнику на придбання товарів/робіт/послуг для задоволення власних потреб, тобто таких, що не пов’язані: з підприємницькою діяльністю; незалежною професійною діяльністю; виконанням обов’язків найманого працівника.

- іншим договором, передбаченим ч. 2 ст. 3 цього Закону «Про споживче кредитування».

2) Кредит має один із нижче зазначених предметів забезпечення (тобто позичальник при взятті кредиту гарантував, що у разі, якщо він не поверне кредит, кредитор зможе задовольнити свої вимоги за рахунок цього виду нерухомого майна): квартира; інше житлове приміщення в будівлі; приватний житловий будинок; садовий або дачний будинок; об’єкт незавершеного житлового будівництва.

3) При цьому, предмет забезпечення має також відповідати хоча б одній із таких ознак:

- розташований на тимчасово окупованій території, або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями рф, визначених Кабміном;

- пошкоджений внаслідок збройної агресії рф, тобто може бути відновлений виключно шляхом капітального ремонту чи реконструкції;

- знищений внаслідок збройної агресії рф, тобто відновлення шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним.

Порядок оформлення права на призупинення обов’язку повертати кредит

У період дії в Україні воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування позичальник має право подати кредитору:

- оригінал заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання: основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів (можна подати особисто або направити поштою або електронною поштою, за умови підписання електронним підписом);

- оригінал або нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф (можна подати особисто або направити поштою).

Варто зазначити, що у разі виключення території, на якій знаходиться нерухоме майно, із переліку територій, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або на територій, тимчасово окупованих рф, позичальник зобов’язується подати документи, що підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна протягом 90 днів з дня такого виключення.

Якщо майно було пошкоджено/знищено не на території із Переліку, то позичальник також має право на призупинення обов’язку повертати кредит (у разі дотримання вище описаних умов), але разом із заявою на імʼя кредитора про призупинення одразу має подати оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, що підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна внаслідок збройної агресії рф.

Обовʼязок повертати кредит буде відновлено з дня отримання позичальником компенсації від держави за пошкоджене або знищене майно, що було предметом забезпечення за кредитом або з дня відновлення такого майна за рахунок держави. Про ці обставини необхідно повідомити кредитодавця протягом 10 робочих днів з дня отримання компенсації або документального визнання такого майна відновленим (але не пізніше ніж через 180 днів після дня припинення/скасування воєнного стану в Україні).

Зазначимо, що після відновлення обовʼязку повертати кредит, у позичальника буде відсутній обовʼязок повертати нараховані, але не сплачені проценти, комісію та інші платежі за період з 24 лютого 2022 р. до дати відновлення зобов’язання, за умови, що він вчасно повідомив кредитодавця про отримання компенсації від держави або відновлення свого майна.

Раніше «ФАКТИ» писали, за яких умов можливе списання кредитів під час війни.

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