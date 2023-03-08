«Перепробувала всі дієти»: українська співачка розповіла, що допомагає їй тримати себе у формі

Навесні більшість українців особливу увагу приділяють зовнішньому вигляду і переходять на салати та нежирне м'ясо, щоби привести свою фігуру в норму. Зірки не виняток. Про досвід дотримання дієт «ФАКТАМ» розповіла українська співачка SHADU (Ксенія Шадурська), яка після вторгнення росії писала пісні у бомбосховищі.

«Моє тіло — це окрема історія, про яку можна говорити та скаржитися нескінченно! На жаль, генетично я не була наділена ідеальною фігурою з маленьким відсотком жирового прошарку та красивими м'язами. Якби ви знали, наскільки важко мені підтримувати своє тіло у формі. Тому що я — як надувна кулька. Варто мені наїстись чогось калорійного, як на ранок плюс кілограм. А ще в мене погано засвоюється глюкоза — від неї одразу з’являється целюліт. Якщо я не контролюватиму харчування, то важитиму кілограмів на 15 більше й буду вся в „апельсиновій шкірці“. Мені здається, я перепробувала всі дієти, які є! Пам'ятаю, якось тиждень сиділа на одній гречці та воді. Але у 18 років ти просто не розумієш, наскільки згубно такі дієти впливають на організм».

Зараз на дієтах співачка не сидить. Їх замінило правильне збалансоване харчування.

«Щоб тримати себе у формі, я регулярно займаюся спортом — не менше двох разів на тиждень. Але найголовніше — це харчування! Точніше, контроль за тим, що й коли ти їси. Намагаюся не їсти після шостої-сьомої вечора, це мені допомагає тримати себе у формі. Спершу звикнути до такого режиму складно. Але з часом організм вже й не вимагає чогось смачненького на ніч», — сказала SHADU.

Раніше фахівці розповідали про модну сьогодні флекситаріанську дієту.

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