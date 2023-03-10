Окупанти можуть використовувати ваші номерні знаки: чому важливо фіксувати пошкодження своєї машини в окупації

Через напад росії багато шкоди заподіяно також транспортним засобам. Відомі випадки, коли авто від вибухової хвилі внаслідок удару ворожої ракети або уламків снаряду стає повністю непридатним для використання. Як діяти у разі пошкодження або знищення транспортного засобу — діляться фахівці «Юридичного пораднику для ВПО».

«Якнайшвидше зафіксуйте факт завдання шкоди шляхом:

фото та/або відеофіксації (бажано з прив’язкою до місцевості, будинків, інших орієнтирів);

письмових пояснень не менше 2-х свідків;

знімків екрану з новин або посилання на публікації в ЗМІ, що висвітлювали відповідну подію тощо;

зверніться до правоохоронних органів для повідомлення про вчинення кримінального порушення: за номером 102 (поліція) або 0 800 500 021 (СБУ).

Подайте до правоохоронних органів заяву

з доданими доказами щодо події,

копією документа, що посвідчують особу,

і копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Документи можна направити цінним поштовим листом з описом вкладення, або подати особисто через канцелярію, або підписані та відскановані примірники документів направити електронною поштою.

Не забудьте отримати витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкрите кримінальне провадження".

В умовах війни, коли пошкодження або знищення майна сталося внаслідок збройної агресії рф, зазначають юристи, кримінальні правопорушення кваліфікують за ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни). При такій кваліфікації розмір шкоди значення не має.

Разом із тим, потерпілий отримає можливість предʼявити цивільний позов у межах кримінального провадження. Потерпілий зможе наполягати на проведенні автотоварознавчої експертизи на підставі п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України для визначення розміру матеріальних збитків для цивільного позову.

«Також обовʼязково зберігайте всі можливі квитанції, чеки, акти виконаних робіт, інші документи щодо витрат, яких зазнав власник авто у разі його пошкодження.

Зверніться за страховим відшкодуванням. Це можливо лише у разі, якщо це прямо передбачено договором майнового страхування, тобто коли йдеться про страхування інтересів, пов’язаних з володінням, користуванням і розпоряджанням майном — так зване КАСКО. Повідомити страховика про настання страхового випадку, необхідно у визначений договором строк, оскільки у разі несвоєчасного повідомлення без поважних на те причин страхова компанія може відмовити у здійсненні страхової виплати.

Договір страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортного засобу («автоцивілка») — не є договором майнового страхування і не надає права на отримання страхового відшкодування. Зверніться за «списанням» транспортного засобу, якщо він пошкоджений до стану непридатності / знищений / залишився на тимчасово окупованій території".

Є кілька причин, додають експерти, чому це варто зробити. Якщо автомобіль дорогий (коштував від 2 437 500 грн) і йому не більше як 5 років, то доводиться сплачувати податок на транспорт, якого фактично немає у власності.

«Якщо авто залишилося на окупованій території, то у разі крадіжки чи вчинення іншого злочину, особа все одно залишається власником і може бути залучена до розслідування. Якщо номерні знаки чи автівку використовуватимуть на дорогах України, то всі штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, доведеться сплатити власнику. Це вигідно підприємствам, на балансі яких перебувають такі автівки, для уникнення додаткового оподаткування».

Нагадаємо, чи потрібно переоформлювати страховку, якщо автомобіль змінив власника.

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