Автомобіль змінив власника: чи потрібно переоформлювати страховку

В Україні, де готуют оновленя норм автострахування, при переоформленні автівки питання зі страховим полісом можна вирішити кількома способами.

Як пише видання «Твоя МАШИНА», якщо страхувальник не бажає змінювати страховика, залишок фінансових коштів можна перенести з діючої страховки на нову. Звичайно, у тому випадку, якщо термін полісу ще не закінчився. Для цього в страховій компанії укладається договір, яким вносяться нові дані, переводяться кошти на новий поліс та закривається старий. Варто пам`ятати, що такий варіант можливий лише за договорами, за якими не здійснювалися страхові виплати раніше і немає заявлених страхових випадків на момент звернення.

Другий варіант — розірвати договір, тоді залишок коштів повертається власнику полісу. Це буде зручно, якщо клієнт не збирається купувати новий автомобіль. Такий варіант не спрацює, якщо за полісом проводилися страхові виплати.

Дія договору зберігається:

При зміні автовласника (після закінчення терміну потрібно оформлювати поліс вже на себе);

При вступі у права спадщини;

При відчуженні транспортного засобу;

Якщо діяльність страхувальника (юридичної особи) припинена зігдно зі встановленою законодавством процедури і призначений її правонаступник.

Матеріал з порадами адвоката Романа Сімутіна щодо дій водія у випадках аварій на дорозі читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

68

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram