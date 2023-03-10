При світлій шкірі обирайте блідий нюдовий відтінок: як підібрати помаду до відтінку шкіри

Ви можете носити абсолютно будь-який відтінок помади, який вам подобається. Але як обрати новий? Той, що сподобається, за такої вражаючої кількості варіантів на полицях з помадами. Тож якщо ви шукаєте новий щоденний, безпрограшний колір, який доповнить розкішний відтінок вашої шкіри, варто знати, як обрати помаду відповідно до вашого відтінку шкіри, пише пише byrdie.

Найкращі помади для холодних відтінків шкіри є сині або фіолетові відтінки. Проте не плутайте з власне синьою або фіолетовою помадою, хоча вони виглядають так само приголомшливо. Наприклад, якщо ви хочете нафарбувати губи червоним кольором, віддайте перевагу глибоким червоним (наприклад, вишнево-червоним), а не помаранчевим кольорам. Для нюдових губ ви можете підкреслити природний рум'янець губ рожево-рожевим нюдом або вибрати сірувато-бежевий для більш витонченого образу. Якщо ви сумніваєтеся, відтіночний бальзам може підлаштуватися під колір ваших губ і пасуватиме до різних образів, до того ж він ще й зволожить вуста.

Якщо ваші губи дуже сухі, але ви прагнете насиченого кольору, заздалегідь нанесіть зволожуючий засіб для губ, щоб уникнути лущення. Найкращі помади для теплих відтінків обличчя — це помади теплих відтінків. Подумайте про яскраві помаранчеві, цегляно-червоні та теракотові коричневі. Збираєтесь засмагнути? Тоді варто підбирати відтінок помади відповідно до тону шкіри. Наприклад, якщо у вас світла шкіра, обирайте більш блідий нюдовий відтінок, якщо більш темна — більш насичений нюдовий.

Якщо ви відчуваєте себе сміливо, мідні та золотисті відтінки — ваш найкращий вибір. Якщо ви застрягли в пошуках ідеального відтінку помади для вашого тону шкіри, пам'ятайте, холодні відтінки найкраще виглядають з холодними помадами, теплі відтінки виглядатимуть краще з теплими відтінками, а нейтральні відтінки можуть поєднуватися в обох напрямках. Обирайте колір губ, з яким ви почуваєтеся найкраще. Якщо кораловий відтінок викликає у вас впевненість, але не відповідає «правилам», сміливо використовуйте його.

Нагадаємо, як фарбуються француженки після 50 років: «Секрет «вічної молодості».

66

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram