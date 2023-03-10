Чи впливає виплата біженцю закордонної матеріальної допомоги на пенсію в Україні: відповідь Мінсоцполітики

Українські пенсіонери, які наразі опинилися за кордоном в якості біженців та отримують матеріальну допомогу, зможуть також отримувати і пенсію. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

«Українські пенсіонери, які наразі опинилися за кордоном, ставлять питання: чи не є отримання матеріальної допомоги поза Україною приводом для позбавлення їх пенсії? ВІДПОВІДАЄМО: призначені в Україні пенсії виплачуються за правилами, визначеними українським законодавством. Якщо пенсія виплачується на банківський рахунок, в момент зарахування кошти стають власністю людини. І людина має право використовувати їх на власний розсуд. При цьому чинне законодавство не ставить виплату пенсій у залежність від того, чи одержує людина матеріальну допомогу за кордоном», — йдеться у повідомленні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна перевірити результат березневої індексації пенсій онлайн.

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