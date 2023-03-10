Критичні дні: із гінекологічного відділення лікарні у Бердянську вигнали всіх пацієнток, щоб розмістити поранених окупантів

Російські загарбники продовжують атакувати Україну. Протягом доби російські агресори завдали 23 авіаційних та 4 ракетних удари по Костянтинівці та Слов’янську Донецької області. Є поранені мирні громадяни, пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки. Також окупанти провели 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник не полишає спроб щодо виходу на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку противник намагається прорвати оборону українських військ.

«Артилерійські обстріли зафіксовано зокрема, біля Гряниківки, Кислівки, Крохмального і Берестового Харківської області; Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині, а також Діброва, Спірне, Роздолівка та Ягідне Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмові дії — наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Іванівське та Бахмут», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії.

«Російські окупанти здійснили скидання аерозольних гранат нелетальної дії типу К-51 в районі Сєверного, Водяного і Невельського. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії», — повідомили в Генштабі.

Там також додали, що в населених пунктах Ясинувата, Жданівка, Харцизьк, Амвросіївка тимчасово зайнятої території Донецької області в місцевих окупаційних адміністраціях та будинках культури російська окупаційна так звана «влада» організувала вручення місцевим колаборантам партійних квитків російської політичної партії «єдина росія».

«Противник продовжує зазнавати втрат. В місті Бердянськ Запорізької області, в результаті вогневого ураження підрозділів ворога, місцеві медичні заклади переповнені пораненими російськими окупантами. Зокрема, з гінекологічного відділення виписали усіх пацієнток та розмістили 30 поранених росіян. В хірургічному та ЛОР відділенях розмістили 80 важкопоранених загарбників», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 1 удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу ворога.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про конфлікти мобілізованих рашистів із командирами.

Фото: Генштаб ЗСУ

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