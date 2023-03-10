Команда Реброва з голом-шедевром розгромила прямого конкурента у чемпіонаті ОАЕ (відео)

Чинний чемпіон Еміратов «Аль-Айн», який очолює український фахівець Сергій Ребров, виграв сьомий поспіль матч у чемпіонаті ОАЕ, цього разу розгромивши в гостях свого прямого конкурента «Аль-Вахду» — 3:0 (Єдвай, 25, Лаба, 65, Канеду, 68).

Команда Андрія Ярмоленка, котрий все ще відновлюється після травми, отриманої у поєдинку за Суперкубок країни, повела у рахунку в середині першого тайму. Гол-шедевр забив віцечемпіон світу-2018 у складі збірної Хорватії Єдвай. Побачивши, що голкіпер суперника необачно вийшов з воріт, підопічний Реброва метрів із 35 майстерно запустив м'яч йому за комір.

Незабаром після початку другого тайму «Аль-Вахда» залишився у меншості, і «Аль-Айн» зусиллями свого найкращого бомбардира тоголезця Лаби (20 м'ячів) та уродженця Бразилії Канеду зумів довести рахунок до розгромного. Принаймні на добу команда Реброва, який влітку, напевно, стане новим головним тренером збірної України, очолила турнірну таблицю чемпіонату ОАЕ.

Становище лідерів: 1. «Аль-Айн» — 40 очок (19 матчів); 2. «Аль-Ахлі Дубай» — 39 (18); 3. «Аль-Васл» — 38 (18); 4. «Аль-Вахда» — 37 (19).

Зазначимо, що на початку тижня «Аль-Айн» переміг у гостях «Шабаб Аль-Ахлі» (2:0) і пробився до півфіналу Кубка президента ОАЕ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Ярмоленко викликаний до збірної України на стартовий матч відбору Євро-2024 з командою Англії на «Уемблі».

Фото ФК «Аль-Айн»

267

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram