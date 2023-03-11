Полонені та члени їх сімей можуть отримувати 100 тисяч грн допомоги щорічно: куди звертатись

Через повномасштабне вторгнення російського ворога багато хоробрих українців стали на захист своєї країни. Але деякі з них, на жаль, потрапили в полон. Також ворог захопив у полон і багатьох цивільних, які чинили йому спротив.

Всі вони мають право на отримання грошової компенсації, розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Право на її отримання мають громадяни, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Це стосується як військовослужбовців, так і цивільних. Також це право є у членів сімей зазначених осіб — під час перебування цих осіб в місцях несвободи», — говориться у повідомленні відомства.

Факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України встановлює спеціальна Комісія, яка функціонує при Мінреінтеграції.

Після звільнення полонений отримує одноразову грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Водночас він також має право на щорічну допомогу у розмірі 100 тисяч гривень за кожний рік перебування в місцях несвободи.

Якщо людина все ще не звільнена, щорічну допомогу може отримувати один із членів її сім’ї — за кожен рік полону.

Детально про механізм отримання грошей та інші деталі отримання виплат можна за дізнатися за посиланням на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, як визначається статус військовослужбовця, зниклого безвісти.

Фото з соцмереж

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