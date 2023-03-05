Командир військової частини зобов’язаний у день зникнення безвісти військовослужбовця повідомити його сім'ю про дату і обставини зникнення бійця. І сам командир не має права на власний розсуд встановлювати статус зниклого безвісти до завершення службового розслідування.

Про це повідомляє «Юридична сотня» у Facebook.

«У ході службового розслідування безпосередній командир може повідомити про загибель підлеглого тільки в окремих випадках. Наприклад, посилаючись на слова інших військових, які виконували завдання спільно і точно знають про загибель побратима, але не мають можливості забрати тіло. Крім цього, командир має записати цей факт у журнал бойових дій. Командир військової частини зобов’язаний у день зникнення безвісти військового особисто повідомити письмово та через засоби зв’язку військового комісара за місцем проживання сім’ї військовослужбовця дату і обставини зникнення безвісти», — йдеться у повідомленні.

Аби сповістити про зниклого безвісти, надсилається два примірника повідомлення. Перший відправляють до ТЦК та СП (військового комісаріату) за місцем проживання родини зниклого протягом доби після отримання достовірної інформації про це. Але категорично не можна відправляти сповіщення безпосередньо сім’ям зниклих безвісти або їхнім близьким родичам.

Далі військовий комісаріат на підставі цих сповіщень, які підшиваються до справи військового, повинен протягом тижня вручити їх членам сімей/близьким родичам зниклих безвісти.

Якщо сповіщення викликає сумніви в достовірності, то військовому комісару необхідно уточнити всю інформацію з отриманого сповіщення і тільки після підтвердження достовірності вручити сім’ї/близьким родичам.

Якщо підтверджується недостовірність, то сповіщення негайно передають кадровому органу Генштабу та повідомляють це командиру військової частини, начальнику штабу з’єднання чи керівнику закладу охорони здоров’я, який відправив це сповіщення.

Якщо боєць понад пів року має статус зниклого безвісти, його сім'я може звернутися до суду із заявою про оголошення його померлим. Якщо суд оголошує його померлим, то він відправляє рішення відповідному РАЦСУ для реєстрації смерті, а потім видається свідоцтво про смерть військовослужбовця.

Днем смерті вважатиметься день вступу судового рішення у законну силу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, на які виплати можуть претендувати рідні безвісти зниклих бійців та як їх отримати.

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