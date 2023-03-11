У чотирьох районах Києва застосували відключення світла за графіками
У Києві застосовані стабілізаційні відключення світла. У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно графіків.
Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.
За даними компанії, через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
«Тому за командою „Укренерго“ були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті», — повідомили в ДТЕК.
Нагадаємо, в Україні відбувається відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня. Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де задіяні графіки погодинних відключень.69
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