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Суспільство та люди

У чотирьох районах Києва застосували відключення світла за графіками

11:51 11 березня 2023
Частковий блекаут

У Києві застосовані стабілізаційні відключення світла. У частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів відбуваються відключення згідно графіків.

Про це повідомили в прес-службі ДТЕК.

За даними компанії, через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

«Тому за командою „Укренерго“ були частково застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті», — повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні відбувається відновлення енергосистеми після масованої ракетної атаки 9 березня. Все ще діють мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, де задіяні графіки погодинних відключень.

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