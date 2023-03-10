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Суспільство та люди

У Києві знову планові відключення електрики: найскладніша ситуація у чотирьох районах столиці

12:46 10 березня 2023
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Після масованого ракетного удару рашистів 9 березня, коли були зафіксовани «прильоти» по трьох об`єктах ДТЕК, в компанії задіяли стабілізаційні відключення в деяких районах Києва.

В компанії зазначили, що такі графіки застосовуються у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом'янського районів, адже через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

А в «Укренерго» повідомили, що енергосистема продовжує відновлюватися після 15-ї масованої ракетної атаки та 18-ї атаки дронами. Без енергопостачання наразі залишається також частина мешканців Житомира та Харкова, де критична інфраструктура працює переважно від автономних джерел живлення. Ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.

Після обстрілів діють аварійні відключення у Дніпропетровській та Запорізькій областях, де ремонтники усувають пошкодження.

«Тривають ремонтні роботи на всіх об’єктах „Укренерго“, пошкоджених ворожими обстрілами. Нагадаємо, що внаслідок російських атак на підстанції „Укренерго“ прилетіло понад 200 ракет та дронів, завдавши важких пошкоджень обладнанню», — додали в компанії.

Раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що 9 березня ворог здійснив пуск 95 ракет різного базування.

Фото Pixabay

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