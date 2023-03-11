Банки підвищили ставки для населення: у яку суму обійдеться кредит в Україні

Багато хто з українців розраховує на кредити як суттєвий засіб допомоги при придбанні квартири, автомобіля чи других не самих дешевих речей.

І чим нижча ставка НБУ по кредитам, тим вони доступніші.

На жаль, cередні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у лютому 2023 року зросли на 0,3 в.п., і тепер становлять у національній валюті 36,0% річних.

Такий висновок слідує з оперативних даних Національного банку України (НБУ).

При тому ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті впали з 7,2% до 5,1% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств лютий зросли з 19,5% до 20,5% річних, за валютними впали з 5,9% до 5,5%.

Кредитний портфель банків за лютий скоротився на 1,3% до 987 млрд гривень, у т.ч. для населення скорочення на 1,5% до 207 млрд гривень, для підприємств скорочення на 1,2% до 757 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, українські банки продовжують посилювати вимоги щодо видачі кредитів населенню і помітно збільшують вартість споживчих позик.

Разом з тим, уряд пропонує спростити умови погашення окремих споживчих кредитів для переселенців та осіб, що проживають на територіях, які постраждали внаслідок російської агресії.

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