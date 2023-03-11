СБУ затримала зрадника, який в окупації організував трансляцію телеканалів рф

СБУ продовжує затримувати зрадників та колаборантів, які працювали на росіян.

Кіберфахівці Служби безпеки недавно викрили ще одного ворожого поплічника, який під час окупації Куп’янська організував трансляцію російських телеканалів. Про це повідомили у спецслужбі.

Зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.



За це його призначили «виконувачем обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій» окупаційної адміністрації рф.



Перебуваючи на «посаді» він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення.



Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі.



«Таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів. Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії рф та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників», — йдеться у повідомленні.

Фігуранту повідомили про підозру за статтею «колабораційна діяльність».



Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна.



Нагадаємо, на днях СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів. Зловмисники також збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.

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