В Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю: названо умови

Під час війни в Україні можуть мобілізувати обмежено придатних до військової служби.

Люди, які мають інвалідність, під час воєнного стану можуть бути призвані на службу за власною згодою.

Таке роз'яснення дав військовий комісар Харківського обласного територіального центру комплектації полковник Володимира Арап місцевому виданню Kharkiv Today.

За його словами, є люди з інвалідністю, які хочуть служити. Тож їм можуть дозволити проходити службу, якщо їх визнано обмежено придатними.

«Є у нас наказ міністра оборони, 402-й, в якому прописано порядок призову військовозобов'язаних, та медичні статті, за якими вони придатні або обмежено придатні, або непридатні з винятком», — зазначив Арап.

Так, наприклад, якщо людина має інвалідність третьої групи, при цьому вона має діагноз, який згідно з медичним наказом, є обмежено придатною, то така людина може підлягати призову.

«Як інвалід, особа має право на відстрочку, але якщо у неї є бажання, то така людина може бути призвана на службу на території, де проживає. Тобто, в такому разі, якщо чоловік виявив таке бажання, він може проходити службу там, де він безпосередньо знаходиться», — зауважив Арап.

При цьому за бажанням, якщо така людина готова вступити до лав ЗСУ, то вона може написати лист, де саме хоче проходити службу. Тобто, з вказанням іншої військової частини.

Раніше «ФАКТИ» надавали роз'яснення юриста щодо того, чи можуть мобілізувати людину, в якої родич має інвалідність.

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