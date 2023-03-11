Навіщо досвідчені господині додають чорний перець під час прання: причина вас здивує

Досвідчені господині знають, щоб колір одягу після декількох прань не змінився, необхідно користуватись засобами для кольорових тканин. Але можна також зберегти колір одягу й тим, що є в кожної господині на кухні.

Зараз мова піде про те, як зберегти чорний колір.

Чорні речі є у гардеробі кожної жінки чи чоловіка, незалежно від віку. Чорний колір завжди в моді, він практичний і підходить до будь-якого іншого одягу. Але, на жаль, згодом чорні речі втрачають свій первісний вигляд: вони стають майже сірими, а також починають линяти.

Втім, їм завжди можна повернути справжнє чорне забарвлення, пише cpykami — і зробити це може одна спеція — чорний перець.

Виявляється, достатньо додати 1 чайну ложку в барабан з речами. Прати потрібно звичайним мийним засобом за температури не менше 40 градусів. Спецію необов’язково додавати при кожному пранні: приблизно раз на п’ять прань або рідше.

Раніше ми розповідали, скільки необхідно прального порошку, щоб речі після прання були чистими й без порошкового нальоту.

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