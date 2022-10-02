Навіщо додавати у пральну машину міцну каву: порада від досвідчених господинь

Досвідчені господині знають, що колір одягу може трохи змінитись після кількох прань, навіть якщо прати при невисоких температурах. Щоб речі не втратили свій колір, можна користуватися підручними засобами.



Сіль допоможе зберегти яскраві фарби у волокнах тканини. Для одного прання достатньо чверть склянки йодованої солі засипати у барабан машинки та запустити звичайний цикл прання.



А невелика кількість міцного чаю або кави, додана під час прання, допоможуть зберегти колір темних речей.

Для цього потрібно заварити дві чашки міцного напою й додати до барабана машинки при полосканні. Така хитрість дозволить оновити та закріпити колір улюблених речей.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, навіщо металеву губку класти у пральну машину, а також як відбілити білі речі від жовтизни в домашніх умовах.

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