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Україна

Березнева індексація: експерт пояснив, кому з чорнобильців підняли пенсії

17:40 11 березня 2023
Виплати

З 1 березня, коли в країні відбулася військова індексація пенсійних виплат, зросла й мінімальна пенсія щодо інвалідності. Як підкреслив пенсійний експерт Сергій Коробкін, тепер у всіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими:

  • для І групи — 8187,48 гривень;
  • для ІІ групи — 6549,99 гривень;
  • для ІІІ групи та для дітей з інвалідністю — 5048,95 гривень.

Тобто підвищення коливається в межах від 800 до 1300 гривень.

Також із 1 березня зросли мінімальні пенсії для ліквідаторів. Це пов'язано вже із затвердженням розміру середньої зарплати по Україні за 2022 рік — 13 376,21 гривні, що передбачає автоматичний перерахунок відповідних виплат. Тепер пенсія по інвалідності у ліквідатора не може бути нижчою:

  • для І групи (100%) — 13 376,21 гривень;
  • для ІІ групи (80%) — 10 700,97 гривень;
  • для ІІІ групи (60%) — 8025,73 гривень.

На жаль, у цьому випадку приріст, порівняно з минулим роком, є не таким відчутним і складає приблизно 230−380 гривень.

Нагадаємо, раніше Сергій Коробкін показав на прикладах, чи реально збільшились виплати українцям з 1 березня 2023 року.

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