Індексація пенсій у березні: експерт показав на прикладах, чи реально збільшились виплати українцям

Індексації з 1 березня підлягають звичайні пенсії, призначені за нормами Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за віком, інвалідністю, втратою годувальника). Причому основний розмір пенсії (без надбавок і доплат) індексується і у працюючих, і у непрацюючих пенсіонерів.

Незалежний пенсійний експерт Сергій Коробкін пояснив на прикладах, як змінилися пенсійні виплати.

У першому випадку йдеться про 70-річного чоловіка, який вийшов на пенсію у 2013 році. Страховий стаж складає 35 років. Індивідуальний коефіцієнт зарплати — 2.

Пенсія у лютому 2023 року становила 4630,42 гривні, в тому числі:

розмір пенсії за віком — 4330,42 гривні;

надбавка особам віком від 70 років — 300 гривень.

Основний розмір пенсії визначено за формулою: 6186,32 грн. х 2×0,35 = 4330,42 грн.

У цьому випадку 2 і 0,35 — це коефіцієнти зарплати і стажу відповідно. А 6186,32 гривні — це середня зарплата по країні за 2014−2016 роки, яка була кілька разів проіндексована у період з 2019-го по 2022 рік. Така середня зарплата застосовується для розрахунку більшості пенсій, призначених до 2018 року (тобто однакова у багатьох пенсіонерів).

Коли з 1 березня відбулася індексація пенсії на 19,7%, це означає, що ми зазначену суму зарплати множимо на коефіцієнт 1,197. Таким чином отримуємо нову суму зарплати: 6186,32 грн. х 1,197 = 7405,03 грн.

Далі підставляємо проіндексовану зарплату у формулу і отримуємо новий розмір пенсії за віком: 7405,03 грн. х 2×0,35 = 5183,52 грн.

Загальний розмір пенсії за віком з 1 березня становить 5483,52 гривні, у тому числі:

розмір пенсії за віком — 5183,52 грн. (збільшився на 853,10 грн.);

надбавка особам віком від 70 років — 300 грн. (з 1 березня не змінюється).

У цьому прикладі загальне зростання пенсії, в принципі, збігається з відсотком самої індексації, тобто пенсія збільшується майже на 20%.

У другому випадку мова йде вже про 67-річну жінку, яка вийшла на пенсію за віком у 2011 році і нині не працює. Стаж — 29 років. Індивідуальний коефіцієнт заробітної плати — 1.

Пенсія у лютому 2023 року становила 2416,67 гривні, у тому числі:

основний розмір пенсії за віком — 1794,03 гривні;

доплата до прожиткового мінімуму (до 2093 грн.) — 298,97 гривні;

доплата за 9 років понаднормового стажу (1794,03×9%) — 161,46 гривні;

доплата до 2416,67 грн. (за Постановою № 963 від 15.09.2021 р.) — 162,21 грн.

Далі йде низка доплат. Але загальний розмір такої пенсії з 1 грудня не міг бути нижчим за 2416,67 гривні. Звідки взялася ця сума? Згідно з постановою уряду № 963 з 1 грудня 2022 року, у жінок зі стажем не менше 30 років, але молодших за 70 років, загальний розмір пенсії не міг бути нижчим за 2500 гривень. А якщо стажу менше, то мінімальний розмір пенсії встановлюється пропорційно до зазначеної суми, виходячи з наявного стажу.

Тут ми складаємо пропорцію. Якщо у жінки зі стажем 30 років пенсія не може бути нижчою за 2500 гривень, то у жінки зі стажем 29 років — не нижчою за 2416,67 гривні (2500: 30×29 = 2416,67). Тому до основного розміру пенсії з наявними надбавками провадилася ще одна доплата до зазначеної суми.

Що відбувається з 1 березня? На першому етапі ми індексуємо на 1,197 зарплату. За аналогією з першим прикладом, замість 6186,32 гривні отримуємо 7405,03 гривні.

Таким чином, новий розмір пенсії за віком становить: 7405,03 грн. х 1×0,29 = 2147,46 грн. Далі ми переходимо до другого етапу, і починається чехарда з надбавками.

Загальний розмір пенсії з 1 березня, за нашими підрахунками, має становити 2520 гривень, у тому числі:

основний розмір пенсії за віком — 2147,46 грн.;

доплата за 9 років понаднормового стажу (2093 грн. х 9%) — 188,37 грн.;

доплата до нового мінімального розміру (до 2520 грн.) — 184,17 грн.

Загальний розмір пенсії у цьому прикладі зріс на 103,33 гривні. Тобто трохи більше ніж на 4%. Незважаючи на суттєву трансформацію складових усередині самої пенсії, ключова зміна полягає лише в тому, що пенсію дотягли до нового розміру мінімальної пенсійної виплати.

Нагадаємо, раніше було названо 4 групи пенсіонерів, яких обійшла березнева індексація.



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