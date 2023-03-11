Все вирішується за добу: як оформити догляд за родичем в умовах евакуації

Українці, які виїжджають за району бойових дій на безпечну територію, можуть оформити соціальний догляд за тими родичами, кого вивезли у тил.

Про це повідомили у Мінсоцполітики.

«І послугу стаціонарного догляду, й будь-яку іншу соціальну послугу у період воєнного стану можна отримати за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання», — йдеться в повідомленні.

Зокрема, спрощений механізм надання соціальних послуг, екстрено розроблений Мінсоцполітики, діє з квітня.

«В умовах воєнного часу все вирішується протягом однієї доби. Людину, яку евакуйовали з небезпечної території та яка втратила уміння до самообслуговування, приймуть на догляд в соціальний заклад лише за її заявою чи заявою людини, яка її супроводжує», — повідомляють у відомстві.

Оформлення медичної картки, переведення пенсії, отримання довідки про доходи, відновлення документів, що посвідчують особу, тепер покладено на надавача соціальних послуг, якщо місцеві органи влади делегували йому такі повноваження.

«Головне в кризовій ситуації — якомога швидше розпочати надання допомоги, щоб людина у найкоротший термін отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд», — додали у Мінсоцполітики.

Нагадаємо, Мінреінтеграції пропонує ввести примусову евакуацію дітей з батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.

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