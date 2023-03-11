ПФУ переводить пенсії до «Ощадбанку»: що робити українцям, які не встигли отримати гроші вчасно

Під час російської агресії на тих територіях України, де не працюють відділення пошти, пенсії переводять до «Ощадбанку».

Про це повідомили у Пенсійному фонді, відповідаючи на звернення пенсіонера з Василівського району Запорізької області.

Чоловік не отримував пенсію з червня, бо не працює пошта. Він попросив перерахувати гроші на картку.

«Питання про виплату та доставку пенсій, грошової допомоги з урахуванням особливостей у період запровадження воєнного стану визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 № 162 „Про особливості виплати та доставки пенсій, грошової допомоги на період запровадження воєнного стану“ (зі змінами) (далі — Постанова № 162)» , — повідомили у Пенсійному фонді.



Документ передбачає, що у випадках отримання від «Укрпошти» письмового повідомлення про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій одержувачам в окремих населених пунктах, Пенсійний фонд переказує виплату пенсій через поштові відділення цих населених пунктів на поточні рахунки, що відкриваються в АТ «Ощадбанк» без отримання від одержувачів заяв.

У відомстві уточнили, що «Укрпошта» надала інформацію про населені пункти Запорізької області, в яких немає технічної можливості доставляти та виплачувати пенсії. Тому з серпня 2022 року виплату пенсії для мешканців цих населених пунктів, які не зверталися до органів Пенсійного фонду із заявами щодо іншого способу виплати їм пенсій, переведено до АТ «Ощадбанк» шляхом зарахування на поточний рахунок.

На зазначений рахунок також перераховано кошти за попередні місяці, які, згідно зі звітами АТ «Укрпошта», не були отримані отримувачами пенсій.

Суми пенсій, перераховані до «Ощадбанку» відповідно до вимог Постанови № 162, можна отримати після укладання пенсіонером договору з банком. Гроші можуть повертатися банком до Пенсійного фонду, якщо поштові відділення відновлять свою роботу або одержувач напише заяву про переведення пенсії через інший банк.

Заяву про виплату пенсії пенсіонер має написати особисто до органу Пенсійного фонду за місцем проживання. Заява також може подаватись до ПФУ в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису.

Для цього в особистому електронному кабінеті пенсіонера, створеному на веб-порталі Пенсійного фонду, у розділі «Про пенсійне забезпечення» потрібно перейти на сторінку «Внесення змін до пенсійної справи».

Раніше повідомлялося, як зростуть мінімальні пенсії в Україні після березневої індексації.

137

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram