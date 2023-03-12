Позбавлення виплат неприпустиме: Кабмін просять переглянути механізм перевірок місця проживання переселенців

Чинний механізм проведення перевірок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб потребує перегляду або скасування. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

«Звернувся до Прем’єр-міністра України Дмитра Шмигаля та Віце-прем'єр-міністра України — Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук з проханням скасувати норму, відповідно до якої внутрішньо переміщена особа втрачає виплати, якщо під час проведення перевірки не перебувала за адресою проживання та протягом 10 днів після перевірки не прибула до органу соціального захисту населення. Оскаржити це рішення ВПО не зможе, як і повернути невиплачену допомогу через неврегульованість самої процедури. Крім того, у постанові не передбачено, що ВПО потрібно попереджати про перевірку. Оскільки людина в робочий час переважно знаходиться поза домом, перевірка покаже, що ВПО відсутня за місцем проживання», — йдеться у повідомленні.

Лубінець наголосив, що запровадження перевірок місця перебування ВПО в умовах воєнного стану є невиправданим, а люди, які гостро потребують грошової допомоги можуть її безпідставно позбутися.

«Більше того, протиправність механізму проведення перевірок місця проживання ВПО вже було встановлено судом», — додав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше уряд вирішив проводити перевірки та позбавляти виплат переселенців. Пізніше в Мінреінтеграції повідомили, що масових перевірок за місцем проживання не буде.

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