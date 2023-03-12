Як швидко позбутися алергії: простий та ефективний народний засіб

Багато українців страждають на прояви алергії, в тому числі на алергію на котів. Дуже популярними при лікуванні цієї хвороби є народні засоби. Серед них, найефективніший і найпростіший метод лікування більшості алергій — це висівки. Про це повідомляє Telegram-канал «Блог про здоров’я».

Спершу треба взяти ложку висівок, заварити окропом і через кілька хвилин з'їсти. Обов'язково це потрібно робити вранці натщесерце, попередньо випивши склянку води. Вже через 15 хвилин у хворого припиняться потоки з очей і носа. До того ж висівки корисні не тільки в разі алергії. Вони виводять отрути з організму, регулюють роботу кишківника та лікують дисбактеріоз. Приймати їх можна в будь-якій кількості та в будь-яку пору року.

Як писали «ФАКТИ», як впоратися з алергією на цвітіння рослин, а також, як позбутися нежиті без медикаментів.

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