Через хронічне зневоднення з’являються зморшки: скільки води треба випивати щодня

До 60% тіла дорослої людини в середньому складається з води, тому належна гідратація — критично важлива умова для нормального функціонування організму. Вже не за горами теплі дні, коли особливо часто ми потерпаємо від зневоднення. Тож скільки води людині насправді потрібно за добу? Це з'ясувало видання Forbes.

Інститут медицини Національних академій рекомендує випивати 2,7 літра для дорослих жінок на день, і 3,7 літра — для чоловіків. Важливо зазначити, що це вимірювання враховує загальну добову норму рідини, а не простої води.

«Згідно з рекомендаціями, близько 20% добового споживання рідини може надходити з харчовими продуктами — в першу чергу, з овочами та фруктами, багатими на воду, а також з іншими типами страв, — говорить Венді Базіліан, лікар громадського здоров'я і дієтолог, автор серії книг про здорове харчування „Eat Clean, Stay Lean“. — Чай, кава, молоко та інші напої також враховуються».

Дослідження показують, що підтримання достатнього рівня гідратації може знизити ризик розвитку серцевої недостатності (нагадаємо, що серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в усьому світі). Це пояснюється тим, що коли ви п'єте недостатньо води, рівень натрію в сироватці крові підвищується, що, своєю чергою, змушує організм намагатися заощаджувати воду — процес, який, як відомо, сприяє розвитку серцевої недостатності.

Ваш мозок містить близько 73% води — навіть більше, ніж решта тіла — і потребує змащення, щоб запускати всі ці гормони та нейромедіатори. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrients, легке зневоднення може перешкоджати мозковій активності та порушувати здатність зосереджуватися.

Нирки — невеликі органи, але дуже важливі, оскільки виводять відходи й зайву рідину з організму, що допомагає підтримувати правильний баланс води, солі та мінералів. Вода запобігає утворенню каменів у нирках.

З віком стає все більш важливим підтримувати суглоби в хорошому стані, оскільки багато людей похилого віку мають серйозні проблеми з рухливістю. Оскільки суглобовий хрящ на 80% складається з води, підтримка достатнього рівня зволоженості може допомогти пом'якшити і змастити суглоби.

Шкіра — найбільший орган вашого тіла і також потребує своєї частки води. Шкіра є зовнішнім бар'єром для навколишнього середовища і допомагає виводити воду у вигляді поту, а також відходи метаболізму. Але якщо ви не отримуєте достатнього зволоження, ваша шкіра буде змушена віддавати вологу іншим, більш важливим функціям організму. Тому хронічне зневоднення може призвести до сухості та зморшкуватості шкіри.

Недостатня щоденна гідратація може негативно вплинути практично на всі аспекти здоров'я, а більш серйозне зневоднення вимагає негайної медичної допомоги. Людина може відчувати запаморочення. Без достатньої кількості води об'єм крові зменшується, а кров'яний тиск знижується, що перешкоджає мозку отримувати достатню кількість крові.

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