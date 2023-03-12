На Донбас перекинули «мобиків» з Сибіру, бажання воювати вони не мають, — Генштаб

Росіяни, не рахуючись з власними втратами (станом на ранок 12 березня кількість ліквідованих окупантів перевищила 159 тисяч), зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом поточної доби противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 4 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Міньківка та Оріхово-Василівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Сєверне, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється.



«Противник продовжує зазнавати втрати. 11 березня відзначено надходження близько 30 тіл загиблих окупантів до місцевого моргу Енергодара. Водночас, російське військове керівництво вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях», — йдеться у повідомленні.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів по районах зосередження його особового складу та військової техніки. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також склад боєприпасів.

Раніше військовий аналітик полковник Петро Черник, аналізуючи ракетний обстріл України рашистами 9 березня, зазначив, що наразі країна-агресор не в змозі накопичити великий потенціал ракет, аби завдати нам відчутного удару. Втім, на його думку, певний ракетний потенціал ворог все ще зберігає.

Фото Генштаба ЗСУ

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