«Оскар» 2023: хто отримав нагороди

У неділю, 12 березня, в Лос-Анджелесі відбулася 95-та церемонія вручення премії «Оскар» — головної кінематографічної нагороди у світі. На жаль, другий рік поспіль організатори церемонії відмовляють президенту України Володимиру Зеленському в можливості звернутися до мільйонів глядачів, щоб розповісти правду про війну, яку розв'язала проти нашої країни росія. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав це лицемірством.

Якщо Американська кіноакадемія хоче залишатися осторонь політики, то тоді незрозуміло, чому «Оскар» за найкращий повнометражний документальний фільм отримала стрічка «Навальний».

Деніел Роер на врученні премії

«Я хотів би присвятити цю нагороду Олексію Навальному і всім політичним в'язням у світі, — сказав режисер фільму Деніел Роер, отримуючи свою золоту статуетку. — Олексію, світ не забув твоє важливе послання — всі ми не повинні боятися протистояти диктаторам і авторитаризму», — додав він.

Члени Американської кіноакадемії можуть пишатися своїм рішенням віддати «Оскар» «Навальному». Але в них вочевидь бракує сміливості надати хоча б хвилину ефірного часу лідеру країни, яка вже понад рік на полі бою протистоїть головному диктатору у світі.

До речі, на церемонії були присутні дружина Навального Юлія та їхні діти.

В іншому «Оскар-2023» пройшов цікаво. Щоправда, багато користувачів соцмереж звернули увагу на дуже дешеву і брудну «червону» доріжку, яка насправді була бежевого кольору. Деяким коментаторам вона нагадала сумнівної якості килимові доріжки в аеропортах.

Тріумфатором церемонії став фільм «Все скрізь і відразу». Абсурдистська комедія, в якій змішалися жанри наукової фантастики і фільму про східні бойові мистецтва, номінувалася на 11 «Оскарів» і отримала сім нагород, включно з найпрестижнішою — як найкращий фільм року.

Дія комедії переміщається з китайської пральні в Лос-Анджелесі у фантастичні всесвіти і дарує глядачам безліч незабутніх вражень. Режисери Деніел Кван і Деніел Шайнерт чесно заробили свій «Оскар».

Мішель Йео названа найкращою актрисою

Виконавиця головної ролі в картині Мішель Йео названа найкращою актрисою. 60-річна зірка китайського походження обійшла Кейт Бланшетт, якій пророкували «Оскар» у цій номінації за фільм «Тар».

Актор Джонатан Ке Кван

«Все скрізь і одразу» переміг також у ще двох акторських номінаціях. «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану отримав актор Джонатан Ке Кван. 51-річний актор народився в Сайгоні (Південний В'єтнам). Його батьки отримали політичний притулок у США. Ке Г'ю Кван (ім'я, яке Джонатан отримав при народженні) почав зніматися в кіно ще дитиною. Він зіграв у культових голлівудських фільмах «Бовдури» та «Індіана Джонс і храм долі».

Відома американська актриса Джеймі Лі Кертіс

«Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану отримала партнерка Квана і Йео, відома американська актриса Джеймі Лі Кертіс. Це перша нагорода Американської кіноакадемії в кар'єрі 64-річної кінозірки. Приймаючи статуетку, Джеймі згадала своїх легендарних батьків — актора Тоні Кертіса та актрису Джанет Лі.

Найкращим актором визнано Брендана Фрейзера за роль у драмі «Кит». І це один із найбільш вражаючих камбеків в історії Голлівуду. 54-річний Фрейзер був суперзіркою на рубежі тисячоліть. Він зіграв головні ролі у фільмах «Джордж із джунглів», «Мумія», «Вибух із минулого», «Тихий американець». Однак потім Брендан зник. І ось через кілька років режисер Даррен Аронофскі ризикнув дати Фрейзеру роль професора, який страждає на ожиріння. І ця робота принесла акторові премію «Оскар». А «Кит» переміг ще в номінації «Найкращий грим».

Актор Брендан Фрейзер

Культовий режисер Гільєрмо дель Торо, володар двох «Оскарів» за фільм «Форма води», поставить удома на полицю третю статуетку за свою версію класичної казки «Піноккіо». Вона перемогла в категорії «Найкращий анімаційний фільм».

Режисер Гільєрмо дель Торо

І знову про війну. Німецький фільм «На Західному фронті без змін», нова вражаюча екранізація однойменного роману Еріха Марії Ремарка, здобув три премії «Оскар» — у номінаціях «Найкращий іноземний фільм», «Найкраща операторська робота» та «Найкраща музика».

«Аватар: Шлях води» отримав премію за найкращі візуальні ефекти.

Нагадаємо, що фільм «На Західному фронті без змін» отримав одразу сім премій BAFTA в Лондоні.

480

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram