Понад 700 окупантів, 8 танків та 16 артсистем: в Генштабі назвали втрати російського ворога за добу

Російський агресор не полишає намірів щодо окупації України. Попри значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках, повідомили у Генштабі.

За минулу добу противник завдав 3 ракетних удари, зокрема, по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 6 ударів — по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.

Внаслідок вправних дій бійців ЗСУ ворог втратив 710 своїх військових та:

- танків — 3474 (+8) од,

- бойових броньованих машин — 6774 (+5) од,

- артилерійських систем- 2503 (+16) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2109 (+1),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5354 (+6) од,

- спеціальної техніки — 251 (+9).

У коментарях ЗСУ вітають не тільки українці, а й всі хто підтримує нашу боротьбу проти агресора.

«Я дуже радий бачити 16 знищених артилерійських систем. Дивно, що росіяни все ще можуть продовжувати війну, втративши 2500 одиниць артилерійських систем».

«Божа зброя захисту навколо всіх українських воїнів і керівництва та мирного населення Сила Відвага Відвага Безстрашна Українська армія».

«Бережи, Боже, відважну ЗСУ! Підтримуйте Україну та вірте в Україну!»

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан назвав 2 етапи перемоги України — це вихід ЗСУ на кордони 1991 року та розвал росії. На його думку, вийти на кордони 1991 року Сили оборони можуть за рік, якщо будуть мати достатньо далекобійного озброєння та снарядів. А розвал росії — це довготривалий процес.

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