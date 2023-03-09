Ракетний обстріл терористами Львівської області: загинуло четверо людей

Під час нічного обстрілу України російськими терористами одна ракета впала у житловій зоні на території Золочівського району Львівської області.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що під час сьогоднішньої масованої атаки окупанти атакували Золочівський район. Ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Через російський ракетний удар, за попередніми даними, загинули четверо людей.

«Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. В момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди», — зазначив Козицький.

Нагадаємо, росія вночі та зранку 9 березня атакувала Україну. Під ударом опинилися декілька областей. Зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

Внаслідок рашистських ракетних обстрілів знеструмлена Запорізька АЕС.

На півдні України сили ППО збили 8 ракет та один безпілотник. Крім того, у Дніпропетровській області захисники знищили 7 ворожих ракет.

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