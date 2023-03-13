Чекати повернення на Батьківщину не потрібно: як українцям оформити пенсію за кордоном (інструкція від ПФУ)

Українці, які рятуючись від війни виїхали за кордон, можуть оформити українську пенсію, їм не потрібно чекати на повернення додому.

Зробити це можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду, нагадали у відомстві.

Щоб подати заяву на призначення пенсії, необхідно:

Зайти на вебпортал ПФУ.

Увійти до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

У розділі «Про пенсійне забезпечення» виберіть вкладку «Заява на призначення пенсії».

Дати згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень щодо обробки заяви. Натиснути «Продовжити» та вибрати вид пенсії (наприклад, «Пенсія за віком»).

Заповнити анкету та дати згоду на передачу та обробку своїх персональних даних.

Прикріпити скан-копії документів, перелік яких буде подано перед формуванням заяви.

Перевірити внесені дані, за необхідності відкоригувати їх, після чого підписати заяву за допомогою КЕП та натиснути «Підписати та відправити до ПФУ».

Якщо немає всіх необхідних документів для оформлення пенсії, потрібно буде звернутися до відділення Пенсійного фонду особисто. Зробити це потрібно протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку. Тоді пенсію буде призначено з дати настання пенсійного віку. Якщо звернутися до ПФУ не пізніше трьох місяців, пенсію призначать з моменту звернення.

Раніше ми розповідали, що робити українцям із зони бойових дій, котрі не встигли отримати пенсійні виплати вчасно.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram