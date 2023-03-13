Скоро отримаємо танки та далекобійні ракети: відьма-некромант розповіла, чи закінчиться війна в 2023 році

Попри прогнози деяких астрологів про те, що гаряча фаза війни росії проти України закінчиться у 2023 році, відьма-некромант та екстрасенс Марія Тиха переконана, що на жаль, ці прогнози не збудуться.

Про це вона сказала в інтерв'ю УНІАН.

«Я зверталася до світу мертвих, і поки бачу, що війна в Україні не закінчиться. Цього року точно», — сказала Марія Тиха.

Також вона розповіла, що контрнаступ ЗСУ почнеться наприкінці весни 2023 року. А вже влітку ЗСУ зможуть деокупувати захоплені території.

Крім того, Марія Тиха передбачила те, що у березні в Криму буде «бавовна»: знищені склади зі зброєю та інша військова інфраструктура.

В той самий час, попри успіхи ЗСУ, загроза для нашої країни буде залишатись доти, поки росія існуватиме на карті світу, вважає Тиха.

«Якщо зараз ця війна закінчиться і до російської влади прийдуть адекватні люди, війни не буде. А от якщо нічого не зміниться — буде. Орієнтовно це може статися через 5 років», — сказала Тиха.

Також вона розсекретила плани диктатора володимира путіна на найближчий час. За її словами, незабаром він оголосить мобілізацію.

«Він планує запровадити у Криму воєнний стан. Крім того, йому вкрай важливо у березні отримати Донбас та Луганськ, але цього не буде. Весна буде дуже загостреною для нас», — додала екстрасенс.

Але Тиха заспокоїла тим, що у березні-квітні ми отримаємо танки та далекобійні ракети. Також у нас налагоджується власне виробництво військової техніки.

«Західні партнери допомагають тим, що постачають нам необхідні деталі. До того, отримавши ще додаткову допомогу від Заходу, вже в березні ми можемо піти у контрнаступ на Бахмутському напрямку та й не тільки», — підсумувала експертка.

Нагадаємо, між тим, тарологиня Ірина Клевер вважає, що наприкінці березня ситуація на передовій почне йти на спад. Щодо Криму, то його ЗСУ звільнять військовим шляхом. А остання повітряна тривога може пролунати в Україні восени цього року.

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