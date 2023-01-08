У березні або травні: астролог назвав дві дати закінчення гарячої фази війни в Україні

Гаряча фаза війни росії проти України закінчиться у 2023 році. У цьому впевнений астролог Олексій Кириченко, повідомляє УНІАН.



За його словами, зірки обіцяють припинення гарячої фази повномасштабної війни в Україні у 2023 році.



Водночас як попереджає астролог, існують одразу два сценарії завершення збройного конфлікту.



«Війна буде, але не така, як каже володимир путін. За моїми оптимістичними прогнозами, гаряча фаза війни закінчиться наприкінці березня, за песимістичним прогнозом — у середині травня», — продовжив Кириченко, озвучуючи астрологічний прогноз для України на 2023 рік.



Астролог зазначив, що наприкінці березня Плутон вийде з Козорога, завдяки чому військові дії будуть точковими. На думку Кириченка, навесні цього року не буде масштабного наступу росії.

Про те, що гаряча фаза війни закінчиться цього року, говорять також не лише астрологи, а й деякі представники української влади.



Тим часом відомий екстрасенс Макс Гордєєв вважає, що нинішня війна — не остання у відносинах між Україною та росією.

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