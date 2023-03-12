Тарифи на воду почнуть зростати з квітня і стануть різними для мешканців обласних центрів: скільки доведеться платити
В Україні планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення — Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне це питання у березні.
«Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:
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У матеріалах для обговорення наведена така таблиця з пропозиціями щодо нових тарифів.
Нагадаємо, що наразі обговорюються і сценарії підвищення тарифів на електроенергію.
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