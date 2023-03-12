Тарифи на воду почнуть зростати з квітня і стануть різними для мешканців обласних центрів: скільки доведеться платити

В Україні планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення — Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розгляне це питання у березні.

«Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 01.04.2023 та з 01.07.2023, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів. Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості Регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів», — таке повідомлення розміщено на сайті регулятора.

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У матеріалах для обговорення наведена така таблиця з пропозиціями щодо нових тарифів.

Нагадаємо, що наразі обговорюються і сценарії підвищення тарифів на електроенергію.

Фото Pixabay

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