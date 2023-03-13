Страчений за слова «Слава Україні» воїн виявився громадянином Молдови

Розстріляний у полоні боєць ТРО з Чернігівщини Олександр Мацієвський виявився громадянином ще й Молдови.

Відповідну заяву зробили в Міністерстві закордонних справ та євроінтеграції сусідньої країни.

«Після підтвердження української сторони, що солдат, страчений російськими військовими — Олександр Мацієвський, рішуче засуджуємо вбивство громадянина Молдови, що може кваліфікуватися як воєнний злочин і грубе порушення міжнародного гуманітарного права», — заявили дипломати.

Місцеві видання Чернігівщини, які писали про прощання з Олександром Мацієвським у лютому, зазначали, що він народився у Кишиневі та проживав у Молдові перші 28 років життя — до 2008 року, коли з дружиною та сином переїхав у Ніжин на Чернігівщині. За даними джерел «Європейської правди», після переїзду в Україну чоловік не здійснив вихід з громадянства Молдови, тому юридично зберігав подвійне громадянство.

Нагадаємо, що у Молдові нині тривають проросійські заворушення. На думку представників Білого дому, метою є повалення законного уряду і створення там більш проросійську адміністрації.

Фото СБУ



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