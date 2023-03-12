Остаточно встановлено ім'я українського героя із «розстрільного» відео: хто це

CБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів «Слава Україні!» — це був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

«Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів. Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео — саме Олександр Мацієвський», — йдеться у повідомленні.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців рф, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Після того, як відео з розстрілом українського бійця потрапило у мережу, називалися кілька прізвищ військовослужбовців, які могли тоді опинитися у полоні окупантів. Зокрема, Тимофія Шадури, який служив у 30-й окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького.

Фото СБУ

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram