Намагався втекти з Херсона до Придністров’я: СБУ затримала колаборанта-рецидивіста
СБУ затримала чергового пособника російських загарбників, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я.
Як повідомили у спецслужбі, у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині затримали неодноразово засудженого за тяжкі злочини мешканця Білозерського району Херсонської області.
Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.
За даними контррозвідки СБУ, зловмисник «здавав» каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.
Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.
За свою «лояльність» отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації «особливий статус», який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом.
Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам.
Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця.
Там він оселився в одному з прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував «варіанти» нелегального виїзду за межі України.
Втім, контррозвідники СБУ встановили місцеперебування фігуранта і своєчасно затримали його.
Судом зраднику обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.
Раніше СБУ затримала ворожих інформаторів, які шпигували за керівництвом столичних військкоматів. Зловмисники також збирали розвіддані про місця дислокації Сил оборони, а також інформували агресора про технічний стан об’єктів критичної інфраструктури після ворожих ударів.284
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