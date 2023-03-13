Більші упаковки купувати вигідніше: прості способи гарно харчуватися і заощаджувати

Оскільки багато хто з нас зараз відчуває фінансову скруту, економія на покупках продуктів може мати велике значення. Як робити покупки та готувати здорову їжу за менші гроші, розповіли у виданні https://www.bhf.org.uk/

Робіть покупки з розумом, переглядайте ціни в інтернеті, щоб знайти найкращі пропозиції. Використання бюджетних діапазонів супермаркетів для таких продуктів, як консервовані та свіжі фрукти і овочі, макарони та рис, також може бути дуже корисним. Не оминайте увагою овочеві магазини, де можна знайти дешевші фрукти та овочі. Остерігайтеся мультипокупок — ці пропозиції не дуже вигідні, якщо в результаті ви отримуєте гору їжі, яку просто не встигнете з'їсти, доки вона придатна до вживання.

Подумайте, перш ніж пристати на пропозицію «два за ціною одного» або «купуйте два — один безплатно». Порівняйте ціни за 100 г, щоб переконатися, що ви дійсно отримуєте вигідну пропозицію — використовуйте вкладки з цінами на полицях супермаркетів, щоб отримати цю інформацію і порівняти пачки різного розміру. Більші упаковки часто мають кращу ціну.

Ціни знижуються, коли є надлишок будь-якого виду їжі, а коли мова йде про фрукти та овочі, додатковим бонусом є те, що вони смакують набагато краще, коли вони в сезон. Не варто недооцінювати скромний список покупок, складений на основі плану харчування на тиждень. Це гарантує, що у вас буде все необхідне, а також допоможе уникнути спокуси в супермаркеті. Не звикайте задовольняти різноманітні смаки та уподобання. Приготуйте одну страву для всіх. Купувати різні продукти та готувати окремі страви коштує дорожче.

Приготували забагато? Залишився хліб? Не викидайте його у смітник, а заморозьте. Насолоджуйтеся запіканками і супами наступного дня, а хліб використовуйте як панірувальні сухарі, тости або хрусткі запечені грінки до супу.

Один з найдорожчих продуктів у вашому кошику — це м'ясо, тому навчитися розтягувати м'ясні страви на довгий період — хороша ідея. Квасоля і сочевиця є вегетаріанськими джерелами білка і заліза. Додаючи бобові у свої страви замість м'яса, ви збільшите їхній об'єм і отримаєте багато білка, а також смак м'яса — і це обійдеться вам дешевше.

Якщо ви вмикаєте духовку, не використовуйте її лише для того, щоб приготувати пару картоплин у мундирі. Приготуйте запіканку або густий гуляш з овочів та квасолі, щоб заморозити на наступний день, і запечіть фрукти, щоб їсти їх протягом наступних кількох днів.

Раніше лікарка-дієтологиня Тетяна Лакуста назвала 7 кроків формування здорового і бюджетного харчування.

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram