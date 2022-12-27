«Чудово підійде білкова їжа: що приготувати на вечерю, щоб це було корисно для здоров’я

Давно побутує прислів’я: «Сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові». Проте насправді таке псевдоправильне харчування лише провокує зриви. Чому вечеря корисна та якою вона має бути, розповіла у соцмережі дієтологиня Юлія Крілик.

«Вечеря повинна бути, за 2−3 години до сну, але не пізніше 20:00. Якщо ви не встигли вчасно повечеряти, краще випити трав’яний чай (ромашка, м’ята, меліса, календула, імбир) і вчитись планувати. Як говорить народна мудрість, яблуко вранці та яблуко ввечері — це два різних яблука. Тому не варто їсти на вечерю фрукти, тому що глюкоза на ніч — це стимуляція вироблення інсуліну й часто набряки зранку. Водночас інсулін буде блокувати вироблення мелатоніну. А якщо немає мелатоніну, то, відповідно, немає і повноцінного сну та відновлення організму. На вечерю має припадати 25−30% денної норми калорій (частіше у багатьох на вечерю потрапляє 50−70%). Якщо ви не звикли снідати, не вечеряйте. В цьому випадку вечеря має бути або рано, або невеликою за обсягом. Здорова поведінка — це коли в першій половині дня їсти хочеться!»

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Останню порцію води, радить дієтологиня, краще випити за 1−2 години до сну — це дозволить уникнути набряклості та біганини в туалет, яка перериває сон. А сон краще мати безперервний, щоб в організму відновлення було повноцінним.

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«На вечерю можна поїсти термічно оброблені овочі. Можна поекспериментувати з різними варіантами, додавати соуси, насіння, кедрові горішки. Або ж оберіть різні варіанти супів. Якщо вам складно заснути, то вам добре підійде на вечерю салат, посипаний гарбузовим насінням, і запечений гарбуз. Чудово підійде білкова їжа, наприклад, риба або яйця. Пам’ятайте, що птицю краще їсти якщо у вас рання вечеря, в іншому випадку велика кількість білка на ніч буде важкою для травлення та, крім цього, може порушувати якість сну. Пам’ятайте, що на вашій тарілці має бути мінімум три різних кольори продуктів. Приклади страв: омлет з помідорами та стручковою квасолею, риба, приготована на пару, з гарніром з овочів, рибні котлети в духовці з овочами, гарбузовий суп-пюре, скумбрія, запечена з базиліком і селерою, сочевичні котлетки, омлет з козячим сиром і травами, сочевичний суп».

А засновниця центру «Ваш дієтолог» та фахівчиня з корекції зайвої ваги Анна Мохонько дала поради, як харчуватися, щоб не погладшати після новорічних свят.

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