ЗМІ, які працюють в тимчасово окупованому Криму, де активно зводять оборонні споруди, стали поширювати скарги мешканців Інкермана на задушливий дим поряд із житловими будинками. Сморід йде з труб місцевого крематорію нібито через «спалювання медичних відходів», повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Така увага до роботи незаконної фірми «Екон» такого собі Олексія Нечалова, який до 2019 року займався бізнесом у Карелії, продиктована не турботою про інкерманців. Просто поблизу крематорію заплановано незаконну забудову нових висоток для російських колонізаторів, переважно військових. Ця гризня за землю між угрупованнями окупантів дозволила отримати цікаву інформацію. Формально крематорій Нечалова палить «використані розхідники, залишки тканин після операцій, прострочені вакцини, трупи лабораторних тварин». Зрозуміло, що ці матеріали не дозволять йому створювати щоночі «такий дим, що люди змушені закривати вікна», — пише Асоціація реінтеграції Криму.

За даними експертів, відомо, що фірма «Екон» співпрацює з багатьма медустановами окупованого Севастополя, а також Криму.

«А ось що саме в таких кількостях став спалювати інкерманський крематорій в останні місяці — питання досить риторичне. Як мінімум йдеться про всілякі «непотрібні» частини «вантажу 300» від російських загарбників із севастопольських шпиталів, а можливо, що й про «вантаж 200», — резюмує Асоціація реінтеграції Криму.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що окупанти всіма способами затягують кримчан у ПВК «Вагнер».

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