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Від кухлів та футболок до кувалд: окупанти всіма способами затягують кримчан у «Вагнер»

20:00 9 березня 2023
Вагнер

У підконтрольних окупантам медіа Криму з 7 березня поширюється характерне оголошення. У ньому йдеться, що на окупованому півострові розпочинається злочинне відкриття представництв терористичної структури «Вагнер». Відомо, що представники терористів заявили про пошук місць у спортивних чи патріотичних клубах, які «надають послугу з перевірки фізпідготовки».

«Туди терористи обіцяють поставити стіл та стілець, повісити прапор, посадити свою людину, а оплачувати злочинні послуги через підсанкційну „Лігу захисту інтересів ветеранів локальних воєн та військових конфліктів“ євгена пригожина, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Та „Вагнер“ використовує й інші шляхи популяризації власної діяльності. На підконтрольних агресору маркетплейсах, а також на сайті „Авіто“ різко зросла кількість товарів із символікою „ПВК Вагнера“ — від кухлів та футболок до кувалд». На майданчику «Wildberries» виявлено понад 2700 таких товарів, причому відзначається і широкий попит на ці товари в росії".

За словами експертів, така реклама від загарбників через сувенірні кувалди здійснюватиметься і в окупованому Криму, а також у третіх країнах.

Нагадаємо, що в Криму почали розширювати цвинтарі для військових рф.

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