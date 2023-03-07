Борщ за рецептом Олега Винника: дуже смачно, ситно і корисно

Популярний співак Олег Винник невдовзі після початку війни зник з поля зору своїх шанувальників. Іноді з'являються повідомлення, що Винник начебто перебуває у Німеччині, звідки переганяє в Україну автівки для військових ЗСУ. Також повідомляють про його благодійницьку діяльність.

А шанувальники Олега змушені у групах в Мережі обговорювати деталі з його колишніх інтерв'ю та згадувати його пісні та висловлювання.

Так, ресурс УкрМедіа згадав, що до війни Олег Винник у одному з інтерв'ю поділився зі своїми фанатами деякими подробицями особистого життя і відверто відповів на питання про побут і про страви, які любить готувати сам.

«Я можу приготувати все, крім випічки. Можу в ресторані спробувати якесь блюдо і приготувати вдома не гірше, а може і краще! Якщо гості приходять — дивую їх стравами тайської і кантонської кухні, або українським борщем!», — цитує видання співака.

За словами відомого співака, найбільше йому смакує літній борщ з молодої капусти, куди для аромату занурюють старий кріп з «шапочкою» і молодий часник.

Саме такий борщ він якось приготував для друзів у Німеччині.

«Вони його дуже хвалили! Потім зустрічаємося з ними через півроку — вони розігрівають мені борщ. Я здивувався, кажу: „Звідки?“. Виявилося, що вони той мій борщ заморозили і зберігали в холодильнику півроку!», — розповів Винник, виклавши весь рецепт «свого» борщу.

Інгредієнти

Яловичина з великою кісткою із задньої ноги — 800 г або 1 кг грудинки на кісточках.

Невелика цибулина — 1 шт.

Середня морква — 1 шт.

Середній корінь петрушки — 1 шт.

Середній пучок петрушки

Старий кріп з «шапочкою»

Лавровий лист — 1 шт.

Перець горошком

Сіль

Товчене сало, сметана для подачі

Для заправки

Невеликий буряк — 2 шт.

Середня морква — 2 шт.

Картопля середня — 3 шт

Червоний солодкий перець — 1 середній

Молода капуста — ¼ невеликого качана

Стиглі середні помідори — 4 шт

Часник — 3 зубчики

Яблучний оцет — 2 ст. ложки

Смалець

Спосіб приготування:

Покладіть м'ясо у велику каструлю, залийте водою, щоб вона покрила м'ясо на 5 пальців. Доведіть до кипіння і зніміть піну. Вогонь зменшіть до мінімуму.

Цибулю, моркву і корінь петрушки очистіть, розріжте уздовж навпіл і припечіть на сухій сковорідці до коричневого кольору.

Додайте до м'яса овочі, перець горошком, стебла петрушки (листя збережіть).

Варіть 2,5 години. За 15 хвилин до закінчення покладіть сіль і лавровий лист.



Процідіть бульйон. Зніміть м'ясо з кісток невеликими шматками, з мозкової кістки вийміть кістковий мозок.

Для заправки очистіть всі овочі. Дрібно наріжте цибулю. Моркву і буряк натріть на крупній тертці. Перець наріжте дрібними кубиками. Картоплю — середніми шматочками. Капусту нашаткуйте. Помідори натріть на тертці.



Поставте на середній вогонь 2 сковороди, в кожній розтопіть сало. В одну покладіть цибулю, в іншу — буряк. Обсмажуйте, помішуючи, 5 хвилин. До цибулі додайте моркву і перець, буряк — оцет. Готуйте ще 5 хв. Буряк зніміть з вогню, у цибулю з морквою покладіть помідори. Готуйте ще 5 хвилин.

Закип'ятіть бульйон, покладіть картоплю, варіть 10 хвилин. Покладіть капусту, варіть 5 хвилин. Додайте буряк і цибулю з морквою, доведіть до кипіння, варіть 10 хвилин.

Часник дрібно порубайте з листям петрушки, додайте в борщ разом з м'ясом і кістковим мозком. Посоліть і поперчіть.

Доведіть до кипіння, вимкніть вогонь і настоюйте борщ 15 хвилин.

Подавайте з товченим салом і сметаною.

А до борщу найкраще смакуватимуть українські пампушки, які, з урахуванням Великого посту, який саме триває, можна приготувати пісними.



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