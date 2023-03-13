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Спорт

Чемпіон світу та вихованець «Шахтаря»: Ротань довикликав до збірної України двох футболістів на матч з Англією

20:40 13 березня 2023
Денис Попов та Микита Шевченко

Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вніс зміни у початковий список футболістів, викликаних для підготовки та участі у матчі відбору на Євро-2024 проти Англії.

Як повідомляє сайт Української асоціації футболу (УАФ), виклик до розташування команди отримали вихованець «Шахтаря», який нині виступає за «Олександрію» (яку Ротань очолив улітку нинішнього року) воротар Микита Шевченка, який замінить у збірній травмованого Дмитра Різника, а також захисник «Динамо» Денис Попов. Обидва гравці приєднаються до партнерів на зборі, який «жовто-сині» розпочнуть 20 березня у Лондоні.

Нагадаємо, що збірна України свій стартовий поєдинок у відборі на Євро-2024 проведе 26 березня. Крім Англії, також у групі із «жовто-синіми» виступлять команди Італії, Північної Македонії та Мальти.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодіжна збірна України дізналася суперників у відборі на Євро-2025.

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