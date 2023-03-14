У Львові медсестру оштрафували на 100 тисяч гривень за відмову їхати на фронт

Якщо на Одещині суд оштрафував морпіха на 207 тисяч гривень за відмову йти у наступ, то у Львові Личаківський районний суд призначив вдвічі менший штраф військовій медсестрі, яка відмовилася їхати в зону бойових дій.

Як пише zaxid.net, львів’янка має звання молодшої сержантки та працює на посаді операційної медсестри нейрохірургічного відділення в одній з військових частин. У листопаді 2022 року вона відмовилась виконати наказ начальника та поїхати у службове відрядження у зону бойових дій.

Зазначається, що під час досудового розслідування з прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Медсестру визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 402 ККУ (непокора) та оштрафували на 102 тис. грн. Це рішення ще може бути оскарженим.

Раніше Голосіївський районний суд Києва призначив солдату 5 років ув`язнення з випробувальним терміном у 3 роки за відмову їхати до району виконання бойових завдань.

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними силами ЗСУ

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