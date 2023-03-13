Зливав ворогу дані дані про переміщення ЗСУ: на Дніпропетровщині затримали поплічника росіян

На Дніпропетровщині Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів — це сталося у ході контрдиверсійних заходів в регіоні. Згідно з матеріалами слідства, зловмисник за власної ініціативи оприлюднював у проросійських пабліках фото- та відеоматеріали місць базування Сил оборони і з часом потрапив у поле зору російських спецслужб.

Слідчі дії за місцем проживання

Через месенджер представники спецслужб запропонували «активісту» співпрацю за гроші, які потім надсилали на його банківську картку.

Тож уже за вказівками ворога мешканець Синельниківського району Дніпропетровської області виходив на місцевість і приховано фотографував переміщення підрозділів ЗСУ на території області.

Насамперед агресора цікавила інформація про можливе переміщення колон з військовою технікою іноземного виробництва, констатують в СБУ.

Розвіддані російські загарбники планували використати для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах, але контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора на спробі передачі закритих відомостей окупантам.

А під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп’ютер та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Наразі зраднику повідомлено про підозру, його взято під варту. У випадку доведення його провини йому загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Одесі було затримано інформатора ПВК «Вагнера», який також підтримував контакти з московським «ОМОНом».

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