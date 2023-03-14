Українські військові завершили навчання в Німеччині з використання танків Leopard 2, повідомляє Stuttgarter Zeitung з посиланням на DPA. Воно проходило на навчальному полігоні Берген-Хоні в Нижній Саксонії. Як пояснив бригадний генерал Бйорн Шульц, командувач школою бронетанкових військ Бундесверу, «метою тренувань було навчити військових вести бойові дії повністю незалежно на цьому дуже сучасному, фактично найсучаснішому танку».

У групах з чотирьох танків — по одному взводу в кожній — солдати відпрацьовували ведення вогню по противнику. Потужні вибухи пролунали над військовим полігоном, коли танки стріляли трасуючими боєприпасами по цілях на відстані до двох кілометрів. Радіопереговори між танковими екіпажами транслювалися по гучномовцях для спостерігачів.

Під час навчань було знищено від 82 до 85 відсотків муляжів мішеней. Німецькі інструктори оцінюють це як дуже добре.

Німеччина поставить Україні 18 сучасних основних бойових танків Leopard 2A6, Португалія — ще 3 таких же системи озброєння. Це частина військової допомоги, яка допоможе Україні захистити себе від росії. Експерти твердо переконані, що Leopard 2 має явну перевагу в боротьбі з російськими танковими військами. Українські солдати мають повернутися додому з танками до кінця березня. 25 січня німецький уряд поставив за мету «швидко зібрати два танкові батальйони з танками Leopard 2 для України». Основними країнами, що беруть участь в ініціативі, є Польща, а також Норвегія, Канада та Іспанія. У лютому Польща передала Україні перші чотири західні основні бойові танки старого типу Leopard 2A4.

«Українські солдати довели, що вони не лише неймовірно мотивовані, але й дуже здатні вивчати як техніку, так і принципи роботи», — похвалив бригадний генерал Шульц.

За його словами, після тренувань на техніці, вправ на тренажері, бойової підготовки в польових умовах і так званих шкільних стрільб, бойові стрільби, що тривають зараз, є вищою школою. Він сказав, що було зроблено все можливе, щоб забезпечити якнайкращу підготовку.

Нагадаємо, Німеччина хоче прискорити темпи поставок зброї і розширює виробництво боєприпасів.

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