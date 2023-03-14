Наказано розслабитися: повісток у «Дії» не буде

В Міністерстві цифрової трансформації у черговий раз наголосили, що військозобов`язаним не надсилатимуть повістки через застосунок «Дія».

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, заява військового комісара Харківського Територіального центру комплектування (ТЦК) Володимира Арапа про те, що майбутньому люди зможуть отримувати повістки через «Дію» і виклики в ТЦК будуть здійснюватися вже в електронному вигляді, не відповідає дійсності.

«Є встановлений порядок видачі повісток військовозобов’язаним, він актуалізований і в тій нормативці, яка вийшла. Як бачимо, там питання „Дії“ взагалі не стоїть», — заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Раніше адвокат Роман Сімутін заявляв, щого працівників ТЦК зобов'язали фіксувати на боді-камери момент отримання громадянами повісток.

Фото ЦПД

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