В Україні змінять порядок вручення повісток: що відомо

Схоже, кількість притягнень до відповідальності людей, що вирішать ігнорувати запрошення до військкоматів, різко збільшиться.

Такий висновок можна зробити з того факту, що працівників ТЦК і СП зобов'язали фіксувати на на боді-камери момент отримання людьми повісток.

Про це розповів адвокат Роман Сімутін на своєму YouTube-каналі.

Боді-камери записуватимуть те, як представники військкоматів вручають повістки, а також вони будуть увімкненими під час патрулювання поліції.

«Вручають вам повістку, ви її отримали або відмовилися і в певний час у військкомат не з'явилися, вважаючи, що не доведуть, пройде. Але ви забули важливу деталь: усе зафіксувала бодікамера поліцейського», — пояснив адвокат.

Відео з боді-камери слугуватиме доказом того, чи відбувся факт вручення повістки, чи ні. Тобто якщо людина не з'явиться у військкомат у зазначений термін, то ТЦК СП складе протокол і долучить відео, після чого буде винесено протокол про притягнення людини до адміністративної відповідальності за ухилення від військового обліку, і штраф за це порушення становить 3400 грн.

«Після повторного вручення повістки і неприбуття у військкомат без поважних причин щодо вас відкриють кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації, де одним з основних доказів буде відео», — резюмував Сімутін.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, що робити, якщо повістку видали не за місцем обліку та реєстраці, а також розповіли про відмінності двох типів повісток.

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