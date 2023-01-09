В «Дії» з'явиться електронний військовий квиток: стало відомо, чи надсилатимуть через неї повістки у військкомат

Новий порядок узяття на військовий облік, ухвалений нещодавно, не передбачає, що повістки надходитимуть через «Дію». Про це повідомили в Мінцифри, пише The Village Україна.

«Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через „Дію“. У нашому плані роботи поки немає таких завдань», — заявив керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік.

Зазначимо, що згідно з постановою Кабміну, у «Дії» має з'явитися новий сервіс — електронний військовий квиток.

«Більшість державних сервісів та послуг майже завжди передбачають можливість їх запровадження онлайн в „Дії“. Війна показала, що доступність цифрових сервісів для громадян — одне пріоритетних рішень», — додає Банік.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи законне вручення повісток на вулицях та на блокпостах.

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