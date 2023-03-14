Українцям, які поїхали за кордон, нагадали про податкову декларацію

Незважаючи на війну, декларувати доходи українським біженцям потрібно. Про це нагадала народна депутатка України Ніна Южаніна.

«Декларацію про майновий стан за 2022 рік необхідно подати до 1 травня 2023 року. Так, українці, які скористалися правом на тимчасовий захист в інших країнах світу, допомогу, отриману від іноземних держав та їх державних фондів, а також від іноземних компаній, організацій, які відповідно до законодавства відповідної іноземної юрисдикції здійснюють благодійну діяльність, повинні задекларувати таку допомогу як іноземні доходи, при цьому податок на доходи фізичних осіб та військовий збір із таких сум не визначають та не сплачують (Закон України № 2520-IX від 15.08.2022). Тобто в декларації лише вказується отримання таких коштів», — повідомила вона.

За словами Южаніної, якщо українці працювали за кордоном або отримували інші доходи, крім вищезазначеної допомоги, такий дохід є іноземним, і українці зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та сплатити податок на доходи за ставкою 18% (пп. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу) та військовий збір за ставкою 1,5% (пп. 1.3 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

«Разом з цим відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування платник податку може зменшити суму річного податкового зобов'язання на суму податків, сплачених за кордоном. При цьому військовий збір за ставкою 1,5% сплачується», — зазначила народна депутатка.

За її словами, декларація подається до 1 травня 2023 року за встановленою формою разом з додатками (https://tax.gov.ua/others/deklaruvannya-gromadyan). При цьому додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

«До 1 серпня включно треба сплатити податкові зобов’язання. Громадяни, які отримували іноземні доходи та знаходяться за кордоном, можуть надіслати декларацію: поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації; в електронній формі через особистий електронний кабінет на сайті податкової, але для цього необхідно мати електронний ключ (https://cabinet.tax.gov.ua/login). На жаль, на відміну від ФОП, подання декларації для громадян у ДІЇ не реалізовано, хоча для наших біженців ця опція точно була б затребуваною. Хочу звернути увагу тих українців, які отримали іноземний дохід та сплатили податки за межами України, що для зарахування сплачених податків необхідно отримати довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об'єкт оподаткування, легалізовану у відповідній закордонній дипломатичній установі України країни, де отримувався такий дохід (прибуток)», — повідомила Южаніна.

Вона додала, що у разі відсутності у платника податку підтверджувальних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел і суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

«Несвоєчасне подання декларації тягне за собою накладення штрафу в розмірі 340 гривень. Крім того, застосовується адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладення штрафу в розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Хочу нагадати, що декларування доходів та сплата податків — це конституційний обов’язок кожного українця (ст. 67 Конституції України)», — зазначила Южаніна.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Державній податковій службі розповіли, хто може не подавати декларацію про доходи у 2023 році.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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