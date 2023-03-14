Якщо є реальна проблема, краще зробити операцію: що варто знати про вальгус та варус колін

Велика проблема в сучасному світі у дітей і дорослих — це деформації суглобів. Зокрема, лікарі часто констатують вальгусну та варусну деформацію колін. Чим вони небезпечні та як лікувати, на своїй сторінці у соцмережі розповів доказовий ортопед-травматолог Віктор Кирейко.

«Вальгус та варус — це не патологія. Вальгус — це просто форма ноги чи руки, коли одна її частина знаходиться під кутом до іншої частини. І кут цей спрямований до середньої лінії тіла. Варус, навпаки, — кут спрямований від середньої лінії тіла. У дітей молодшого віку часто присутня О-подібна форма ніг. Ця О-образність може дещо посилюватись на початку ходьби. По мірі зростання (іноді вже у півтора року) ноги можуть стати Х-подібними. Це варіант норми й не потребує лікування. Максимальна Х-подібність зазвичай припадає на вік близько 3-х років. А потім ноги поступово, з ростом дитини, стають прямими. Тут раджу не робити нічого. Спеціальне взуття, устілки, фізіопроцедури, гімнастика та масаж тільки змусять вашу дитину почуватися «хворою», але аж ніяк не призведуть до зміни форми ніг. Сидіння в позі W ніяк не впливає на процес розвитку кінцівок.

Занепокоєння може бути виправданим, коли: деформація дуже виражена, визначається тільки на одній нозі, якщо О-подібна деформація не зменьшується після 2-х років, якщо Х-подібна деформація посилюється або не зменшується після віку 5−6 років. Якщо деформація присутня у декількох дорослих в сім'ї, тобто передається з покоління в покоління".

Якщо є реальна проблема, додає лікар, то краще зробити операцію. Вона полягає в тимчасовому односторонньому блокуванні зон росту стегнової і великогомілкової кісток невеликими пластинами й гвинтами на опуклій стороні.

«І тоді на увігнутій стороні кістки продовжують рости, а на опуклій — ні. І ніжки самі собою поступово випрямляються. Після вирівнювання пластини видаляються. Оптимальний вік проведення операції — питання дуже слизьке, тому що все залежить від величини деформації і того, скільки зростання залишилося у кісток, на які ставляться ці пластинки. На чому сходиться більшість ортопедів, це вік до 12 років. Старшим, безумовно, також можна проводити ці операції, але не завжди можна повністю виправити деформацію», — сказав лікар.

Раніше Віктор Кирейко розповідав, що треба знати про синовіт кульшового суглоба у дитини.

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