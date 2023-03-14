Ціна питання — 9 тисяч доларів: у Міноборони заробляли на переправці ухилянтів за кордон

В Україні, яка веде боротьбу з агресією рф, працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони під час отримання ним хабаря у сумі 9 тисяч доларів США. Посадовцю повідомлено про підозру в незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон. Про це повідомили в ДБР.

«Полковник Міноборони України за свої „послуги“ брав 9 тис. доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних. У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті. Високопосадовець підозрюється у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років. Досудове розслідування триває. Слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.

Як писали «ФАКТИ», раніше керівництво Центральної ВЛК спіймали на отриманні хабарів від ухилянтів.

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